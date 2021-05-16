Moritanya'da iktidar partisi, Filistin halkına destek amaçlı yardım kampanyası başlattı
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Moritanya'da iktidar partisi, Filistin halkına destek amaçlı yardım kampanyası başlattı

Moritanya'da iktidar partisi, Filistin halkına destek amaçlı yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Moritanya'da iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisi, Filistin halkının yararına yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Moritanya'da iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisi, Filistin halkının yararına yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkına destek amaçlı bağışların 21 Mayıs'a kadar kabul edileceği belirtildi.

Ülkedeki tüm siyasi parti ve gruplara, sivil toplum örgütlerine kampanyaya katılma çağrısı yapılan açıklamada, Filistinlilerle bir dayanışma cephesi kurulacağı ve ülkede bir dizi eylem ve dayanışma gösterisi düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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