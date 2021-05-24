Moritanya'da Filistin direnişinin zaferi kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moritanya'da Filistin direnişinin zaferi kutlandı

Moritanya'da Filistin direnişinin zaferi kutlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Filistin direnişinin zaferinin kutlanması için gösteri düzenlendi.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Filistin direnişinin zaferinin kutlanması için gösteri düzenlendi.

Moritanyalılar, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve Filistin direnişinin zaferini kutlamak üzere bir araya geldi.

Gösteriye Sami Ebu Zuhri başkanlığındaki Hamas heyetinin yanı sıra Moritanyalı milletvekilleri ve üst düzey isimler de katıldı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, Filistin direnişine destek sloganları atıldı.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Üyesi Şeyh Muhammed el-Hasan, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin direnişini desteklemenin ve yanında durmanın şeri bir görev olduğunu belirterek, İsrail saldırılarından zarar gören Filistin halkına bağış yapılması çağrısında bulundu.

Moritanya'daki en büyük muhalefet partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk Partisi Başkanı Muhammed Mahmud Veled Sidi de Filistin topraklarının tamamının özgürleştirilmesi mücadelesinin başladığını söyledi.

Veled Sidi "Geçtiğimiz günlerde yaşananlar, işgalci İsrail'e karşı direniş açısından gerçek bir zaferdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a "ateşkese bağlı kalınması" çağrısı
İsrailli pilottan 'Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk' itirafı
İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Meltem Miraloğlu
Spor Adem Büyük Arda Turan Necip Uysal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moritanya'da Filistin direnişinin zaferi kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:20:21. #1.14#

title