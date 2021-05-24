Moritanya'da Filistin direnişinin zaferi kutlandı

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Filistin direnişinin zaferinin kutlanması için gösteri düzenlendi.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Filistin direnişinin zaferinin kutlanması için gösteri düzenlendi.

Moritanyalılar, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ve Filistin direnişinin zaferini kutlamak üzere bir araya geldi.

Gösteriye Sami Ebu Zuhri başkanlığındaki Hamas heyetinin yanı sıra Moritanyalı milletvekilleri ve üst düzey isimler de katıldı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, Filistin direnişine destek sloganları atıldı.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Üyesi Şeyh Muhammed el-Hasan, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin direnişini desteklemenin ve yanında durmanın şeri bir görev olduğunu belirterek, İsrail saldırılarından zarar gören Filistin halkına bağış yapılması çağrısında bulundu.

Moritanya'daki en büyük muhalefet partisi Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Topluluk Partisi Başkanı Muhammed Mahmud Veled Sidi de Filistin topraklarının tamamının özgürleştirilmesi mücadelesinin başladığını söyledi.

Veled Sidi "Geçtiğimiz günlerde yaşananlar, işgalci İsrail'e karşı direniş açısından gerçek bir zaferdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay