Moritanya'da Anayasa Değişikliği Referandumu Tartışmaları

Moritanya'da muhalif partiler, 5 Ağustos'ta yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumunu "meşruiyete indirilen yeni bir darbe" olarak nitelendirdi.



Moritanya'da 14 siyasi partiyi çatısı altında toplayan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu ile ana muhalefet Demokratik Güçler Bloğu Partisinin (RDF) aralarında olduğu muhalif partilerin yayımladığı ortak açıklamada, gelecek ay yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumunun "yolsuzluk ve zulmün devam etmesini sağlayacağı ve rejime yönetimde kalmanın önünü açacağı" öne sürüldü.



Bu adımın "meşruiyete indirilen yeni bir darbe" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Anayasa ve ülkenin sembolleri ancak kanun tarafından öngörülen usullere göre ve kapsamlı ulusal mutabakat olduğunda değiştirilebilir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, hükümetin "devlet kurumlarını aşağılayan, hukuku çiğneyen, ülkeyi ve zenginliklerini rehin alan bireysel yönetim anlayışını sürdürmesi nedeniyle siyasi krizin büyüdüğü" görüşü savunuldu.



"Anayasa değişikliğinin dayatılması için kullanılan aşağılayıcı yöntemlerin kınandığı" açıklamada, ayrıca hükümetin devlete ait medya kurumlarını "tekelinde tuttuğu" ifade edildi.



Senato üyesi Gudde'nin gözaltına alınması



Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu yöneticilerinden Yahya Veled el-Vakf ise senato üyesi Muhammed Veled Gudde'nin gözaltına alınmasını kınadı.



Vakf, Gudde'nin gözaltına alınması için herhangi bir gerekçe olmadığını iddia ederek, anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde karşı çıkan muhalif isim olmasından dolayı bu işlemin yapıldığını öne sürdü.



Moritanya resmi makamlarından söz konusu gözaltıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Hükümetin geçen yıl eylül ayında düzenlediği Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarının uygulanmasını içeren anayasa değişikliği, mart ayında Moritanya Senatosunda yapılan oylamada 20 "evet" oyuna karşı, 33 "hayır" oyu ile reddedilmişti.



Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdulaziz, anayasa değişikliği tasarısının senato tarafından kabul edilmemesinin ardından halk oylamasına gitme kararı almıştı.



Anayasal düzenlemede, parlamentonun senato kanadının kaldırılması ile milli marş ve bayrakla ilgili maddelerde değişiklikler yapılması öngörülüyor.



Ülkedeki bazı uzmanlar, söz konusu maddenin tasarının senato tarafından kabul edilmemesi halinde Devlet Başkanı'na referandum yetkisi verdiğini belirtiyor. Kanunun bu şekilde yorumlanmasını "keyfi davranmak" diye değerlendiren muhalif kanat ise bu maddenin anayasa değişikliği değil, uluslararası siyasi mesele ve anlaşmalarla ilgili olduğunu ifade ediyor.