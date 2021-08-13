Moritanya'da 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması planlanıyor
Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 2'nci ulusal aşılama kampanyası başladı.
Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 2'nci ulusal aşılama kampanyası başladı.
ABD'nin gönderdiği 302 bin 400 doz Johnson&Johnson aşısının ulaşmasıyla ülke çapında başlayan kampanyadan 18 yaş üstü herkes yararlanabilecek.
Kampanya kapsamında 1 haftada 300 bin kişinin aşı olması hedefleniyor.
Moritanya'da mayısta başlayan ilk Kovid-19 aşı kampanyasında 1 haftada 150 bin kişi aşılanmıştı.
Ülkede hali hazırda bazı sektörler, hükümetin de onayıyla çalışanlarına aşı şartı koşmuştu.
Yaklaşık 4 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 29 bin 4 kişi virüse yakalandı, 620 kişi yaşamını yitirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan