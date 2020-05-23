Moritanya'da 195 mahkuma bayram affı
Moritanya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 195 mahkum affedildi.
23.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:35
Moritanya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 195 mahkum affedildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin Ramazan Bayramı sebebiyle 195 mahkumun affını içeren bir kararname yayımladığı belirtildi.
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Kaynak: AA