Moritanya Açıklarında 75 Göçmen Kurtarıldı, 27'si Aranıyor

Moritanya'nın Nouadhibou kenti açıklarında 75 kaçak göçmenin kurtarıldığı, kaybolan 27 kişi için ise arama çalışmalarının hızlandırıldığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nouadhibou kenti açıklarında battığı kaydedilen bir bottaki çoğu Senegal vatandaşı 102 göçmenden 75'i kurtarıldı, 27 kişi ise henüz bulunamadı.

Kaybolan 27 kişi için arama çalışmalarının hızlandırıldığı ve çalışmaların İspanya deniz kuvvetleriyle iş birliği halinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Moritanya deniz kuvvetleri, pazar günü de İspanya'ya geçmek isteyen tamamı Senegal vatandaşı 125 yasa dışı göçmeni kurtarmıştı.

Nouadhibou kentinin son yıllarda yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Afrikalı göçmenlerin rotası haline geldiği belirtiliyor. Ancak Moritanyalı yetkililer, yasa dışı yolla göç konusunda yürüttükleri güvenlik stratejisinin başarılı olduğunu savunuyor.