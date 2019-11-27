Moringa bitkisi ekonomiye 500 bin TL katkı sağladı

27.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:45

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 50 dekarlık alanda yetiştirilen moringa bitkisinden 57 ton rekolte elde edildi. Poşet çay, dökme çay, sabun ve şampuandan sonra bu yıl pişik kremi ve burun spreyi yapımında kullanılacak olan bitkinin ülke ekonomisine katkısı ise 500 bin TL oldu.



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 50 dekarlık alanda yetiştirilen moringa bitkisi hasadı tamamlandı. Yaklaşık 57 ton hasadın gerçekleştiği bitkinin ön işlemesine başlandı. Kökü, gövdesi ve yaprağı ayrı ayrı değerlendirilen bitki, kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanılıyor.



İlk kez pişik kremi ve burun spreyi yapımında kullanılacak



Poşet, dökme çay, sabun ve şampuan yapımında ilgi gören bitki bu yıl ise AR-GE çalışmaları sonucunda ilk kez pişik kremi ve burun spreyi yapımında kullanılacak. Moringa bitkisi ile ilgili bilgi veren Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kenan Ercan, "Kooperatif çiftçi kadınlarımız hasattan sonra ham ürünlerin ön işlemesine başladı. Tatlı bir yoğunluk var. Süzen poşet çay ve dökme çay ile birlikte sabun ve şampuan da hazırlanıyor. Yeni ürünlerin ambalajlanmasının yanında moringa ekstraktlarının çıkarılarak kozmetik ve ilaç endüstrisine gönderimi sağlanıyor. Yeni ürün olarak AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen moringa pişik kremi, burun spreyi çok yakında satışa hazır olacak" dedi.



Ekonomiye 500 bin TL'lik katkı



Öğretim Görevlisi Kenan Ercan, moringa bitkisinin bu yıl ülke ekonomisine 500 bin TL'lik katkı sağlayacağını belirterek, "Ülkemiz ekonomisine bu yıl 500 bin liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çok yakında bu rakamlar katlanarak büyüyecek. Kooperatif çatısı altında güç birliği ile 50 milyon liralık potansiyelin alt yapısını oluşturduk. Bununla ilgili e-ticaret sitemiz vardı. Buna e-ihracat alt yapısını da ekleyerek, ülke ihracatına karınca kararınca katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu millileşme hamlesinde ilaç, gıda, kozmetik sektörlerine ham madde sağlayarak biz de destek olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu hedeflere adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.



Meme kanseri tedavisinde kullanılabilir



Ercan, moringa bitkisinin meme kanseri tedavisinde olumlu etkileri konusunda da ciddi çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Meme kanseri ile ilgili ciddi çalışmalarımız oldu ve çok olumlu neticeler elde ettik. Ege Üniversitesi ile birlikte moringa bitkisinin büyükbaş hayvan süt verimine etkilerini inceliyoruz. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli hastalıklar üzerinde bu bitkinin etkilerini inceliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA