HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Morhipo yeni sezon ürünleri için Influencer'lar evde kamera karşısına geçti

Morhipo yeni sezon ürünleri için Influencer'lar evde kamera karşısına geçti
08.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:21

NGSTYLE ve Loves You ürünleri bu sezon influencerlar aracılığıyla Morhipo müşterileriyle buluşuyor.

NGSTYLE ve Loves You ürünleri bu sezon influencerlar aracılığıyla Morhipo müşterileriyle buluşuyor.Influencerlar yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için evde kamera karşısına geçti.

Morhipo.com, tüm müşterilerin evde karşıladığı İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda bir yeniliğe imza attı ve influencer'ların Morhipo.com ürünleriyle kendi ürettikleri içerikleri web sitesine taşıdı. Pandemi döneminde hem toplum hem de çalışanlarının sağlığı için sorumluluk sahibi adımlar atan modanın e-ticaretteki adresi, yeni sezon çekimlerini işbirliği yaptığı sosyal medya fenomenleriyle evden çıkmadan gerçekleştirdi. Güliz Uzer, Ege Akdeniz, Gizem Barlak ve Ceren Coşar gibi sosyal medyada sevilen ve takip edilen isimler özel markaların çekimlerine evlerinden destek oldular. Influencer'ların evlerinde kendileri tarafından gerçekleştirilen çekimler sonucunda NGSTYLE ve Loves You'nun yeni sezon ürünleri müşterilerle buluştu.

Dijital dünyanın sevilen içerik üreticileri, markanın ürünlerini müşterilerine ulaştırmasına aracı olurken, markanın milyonlarca ziyaret alan web sitesinde ve sosyal medya kanallarında influencer'ların tarzını ve kişisel stil yorumunu takipçileriyle buluşturdu.

Projede yer alan influencer Güliz Uzer Gür evde özenli giyinmenin kendisi için önemini şu sözlerle aktardı: "Karantina sürecimde modumu yükseltmenin en iyi yolunun, kendimi iyi hissettiren kombinler yapmak olduğunu fark ettim. Sağlıkla uyandığım her yeni güne, enerjimi yükselten elbiselerimle hazırım". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Ekonomi
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Ekonomi
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Şener Şen Ebru Şallı Nur Yerlitaş
Spor Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Kadın Sabah İntihar
Şu an buradasınız: Morhipo yeni sezon ürünleri için Influencer'lar evde kamera karşısına geçti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:11:45. #1.15#
title