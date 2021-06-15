Morhipo ile İstanbul Film Festivali "Galalar" heyecanı başlıyor
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Morhipo ile İstanbul Film Festivali "Galalar" heyecanı başlıyor

Morhipo ile İstanbul Film Festivali 'Galalar' heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Morhipo.com'un "Galalar" tema sponsoru olduğu 40. İstanbul Film Festivali'nin gösterimleri 18 Haziran – 4 Temmuz'da izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Morhipo.com'un "Galalar" tema sponsoru olduğu 40. İstanbul Film Festivali'nin gösterimleri 18 Haziran – 4 Temmuz'da izleyiciyle buluşuyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, nisan ve mayıs aylarında çevrim içi gösterimlerle başlayan festival, haziran ayında "Galalar" teması ile online gösterimlerin yanı sıra sinemalarda devam edecek.

Bu yıl da ulusal ve uluslararası birçok değerli sinema filmine ev sahipliği yapacak "Galalar" bölümü aynı zamanda çeşitli sürpriz ve etkinliklere şahitlik edecek. Morhipo.com'un instagram sayfasında gerçekleştirilecek çekilişte "Galalar" temalı filmlere bilet kazanmak mümkün olacak.

Davetlere yönelik gece kıyafetlerinden oluşan Morhipo X İKSV Galalar Seçkisi morhipo.com'da satışa sunulacak. Ayrıca Premium Morpass sahibi olan Morhipo müşterilerine Kırmızı Lale üyeliğinde 1 ay boyunca yüzde 20 indirim, Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeliklerinde avantajlar sağlanacak.???????

Türkiye'de ilk kez gösterilecek "Galalar" bölümündeki filmler; Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak. Fabian, Natural Light ve Taçsız Kral gibi festivalin öne çıkan filmleri filmonline.iksv.orginternet sitesi ve İKSV Film Online mobil uygulaması üzerinden izlenebilecek.

Festivalde "Taçsız Kral" ve "Dünyayı Kurtaran Adam" gibi Türk sineması başyapıtlarının yanı sıra "2021 En İyi Film" oscarını alan "Nomadland" ve 2021 Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünün sahibi "Bad Luck Banging or Loony Porn" gibi ödüllü güncel filmler de gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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