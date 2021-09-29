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Morhipo'da sweatshirt sezonu açıldı

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Morhipo'da sweatshirt sezonu açıldı

Morhipo, sonbahar/kış sezonuna, sokak modasına rahat bir hava katan sweatshirt koleksiyonu ile damga vuruyor.

Morhipo, sonbahar/kış sezonuna, sokak modasına rahat bir hava katan sweatshirt koleksiyonu ile damga vuruyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, şıklığı kadar rahatlığına da önem verenlere hitap eden son derece güzel ve konforlu seçenekler sunan morhipo.com'un 2021 sonbahar/kış koleksiyonunda, serin günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan sweatshirtler genişçe yer alıyor.

Kadın, erkek ve çocuklar için farklı renk, kesim ve modelleri ile moda tutkunlarının beğenisine sunulan sweatshirtler sadece sporda değil günün her anında rahat ve şık görünmek isteyenlerin gönlünü fethediyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Morhipo'da sweatshirt sezonu açıldı - Haberler Ekonomi
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