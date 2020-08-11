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Morhipo.com, istegelsin'le iş birliğini büyüttü

Morhipo.com, istegelsin'le olan iş birliğini büyüttü.

Morhipo.com, istegelsin'le iş birliğini büyüttü
11.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:44

Morhipo.com, istegelsin'le olan iş birliğini büyüttü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mart 2019'dan bu yana Morhipo.com özel müşteri programı Morpass kapsamında iş birliği yapan Morhipo.com ve istegelsin, Morhipo.com müşterilerinden gelen talepler üzerine iş birliklerinin kapsamını genişletti ve güçlerini birleştirerek Morhipo Market uygulamasını hayata geçirdi. Morhipo.com, Morhipo Market çözümü ile milyonlarca müşterisine market ürünleri sunmayı hedefliyor.

Morhipo Market platformunda yer alan market ürünleri, marketlerle aynı fiyat üzerinden satışa sunuluyor. 7 binden fazla ürün çeşidi ve taze meyve-sebzedeki iddiası ile Morhipo Market, bu ayrıcalıklı hizmeti Morhipo.com müşterileriyle buluşturuyor.

Pandemi sürecinin başından bu yana müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ev-yaşam, mutfak araç-gereç kategorilerini yeni marka ve ürünlerle destekleyen Morhipo.com, bu süreçte de hizmet standartları ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesiyle sadık müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak istedikleri bir alışveriş destinasyonu haline geldi.

Morhipo Market'te müşteriler, sipariş verdikleri adres doğrultusunda taze sebze-meyveden temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere, dondurulmuş gıdadan dünya mutfaklarından seçeneklere, kişisel bakım ürünlerinden evcil hayvanların ihtiyaçlarına kadar binlerce ürün arasından alışverişlerini tamamlayabilecek.

Kaynak: AA

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