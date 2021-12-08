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Morhipo.com'dan yeni yıl hediyesi için alternatif hediye seçenekleri

Morhipo.com'dan yeni yıl hediyesi için alternatif hediye seçenekleri
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Morhipo.com, yeni yıl için hediye arayışı içinde olanlara uygun seçenekler sunuyor.

Morhipo.com, yeni yıl için hediye arayışı içinde olanlara uygun seçenekler sunuyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, elbiseden jean pantolonlara, ayakkabıdan çantaya, aksesuarlardan sıcacık montlara kadar sezonun öne çıkanları Morhipo.com'da yer alıyor.

Morhipo'da erkekler için şık ve kullanışlı hediye alternatifleri bulunabiliyor. Yılbaşı temalı ev dekorasyon ürünleri de öne çıkıyor. Geyik, kar tanesi ve Noel baba desenli kupalar, nevresim takımları, yastık ve minderler hem yılbaşı ruhunu yansıtıp hem de gülümseten bir hediye seçeneği olarak sunuluyor.

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Yılbaşı sepetine yüzde 38'lik zam! Geçen yıl 175.7 TL'ye doluyordu, bu sene 243.6 TL'ye yükseldi

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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