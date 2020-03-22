Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet" - Haberler
Gülay, Adana, Güncel

Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet"

Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışan ailelerin, çocuklarını risk grubundaki nine ve dedelerine ya da merdiven altı denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

22.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:16
Morgül:

Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışan ailelerin, çocuklarını risk grubundaki nine ve dedelerine ya da merdiven altı denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Morgül, yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kreş, anaokulu, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapanmasının çalışan aileleri zor durumda bıraktığını belirterek, "Evde çalışma imkanı olmayan sağlıkçı ve özel sektörde çalışan ailelerin çocukları, ya çocukla hiç ilgisi olmayan ve güven teşkil etmeyen bakıcı statüsündeki insanlara teslim edilmiş yada risk grubunda olan 65 yaş üstü dede ve ninelere bırakılmak üzere çözüm üretmeye çalışılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise dengi okullar için uygulanan online internet 0-6 yaş için mümkün olmamakla beraber, bu dönemde alacakları hasar yıllar geçse de iyileşmeyecek yaralara sebep olmaktadır. Aileler çözümsüz kaldıkları için merdiven altı bulunan bakım yerleri yada oyun evleri gibi denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

0-6 yaş kurumları da muzdarip

Bakanlıkların açmış olduğu sürekli denetimden geçen gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve anaokullarının bu konuda ailelerin kurtarıcısıyken şimdi ayakta tutunmaya çalıştıklarını ifade eden Morgül, şunları kaydetti:

"Bu süreç geçtiğinde birçok kurum ödeyemediği kira, personel giderleri, elektrik, su ve doğalgaz ve sabit giderler yüzünden zor durumda kalacak. Bizler okul öncesi kurumlar olarak yıllardır verilmeyen teşvik ve destekle kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalıştık. Bizim de devletimizden bu olağanüstü durumdan kurumlarımıza zarar gelmeden süreç geçtiğinde hala gidebilecek bir kurumumuzun ve bizleri tercih eden ailelerimizin güvenle bırakacakları bir eğitim yuvasının olmasıdır. İstihdam sağladığımız bir sürü personelinde bu süreçte kaybolmasını istemiyoruz. Bu nedenle çözüm odaklı paketlerin içerisinde yer almak, tüm ülkemizdeki bu mağduriyeti birlikte atlatmak için destek bekliyoruz. Adana, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Ordu, Muğla ve diğer tüm okul öncesi dernek kuruluşlarımızın ortak talebi bu yöndedir. Ailelerimiz ve çocuklarımız bizleri bekliyor. Fırsatçılara izin verilmesi daha büyük sorunlara neden olacağından bu konuda ivedilikle bakanlıklarımızdan net çözümler bekliyoruz. Denetimin artırılması ve biran önce çocuklarımıza ve sağlıklı günlere kavuşmamızı ümit ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Serra Yılmaz Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 16:14:37. #1.14#
title