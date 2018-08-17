Morgdan Alınan Şehitler Tören Alanına Götürüldü

Adıyaman'da, terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerin cenazeleri hasta morgundan alınarak tören alanına götürüldü.

Önceki gün terör örgütü PKK mensuplarının Dağkuyucak- Derinsu Köyü yakınlarında düzenlemiş olduğu hain saldırı sonucunda J. Uzm. Çvş. Tuncer Doğan, J. Uzm. Çvş. Oğuzhan Tekerek, J. Kd. Bçv. Aydın Özer, J. Uzm. Çvş. Mehmet Kürşat Yılmaz şehit oldu. Şehitlerin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

Morda işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazeleri, askeri tören mangası tarafından alınıp cenaze araçlarına konuldu. Şehit cenazeleri düzenlenecek olan resmi tören için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü. - ADIYAMAN