Hastane Morglarında Aradığı İkiz Kızlarını Televizyonda Gördü
Yangın faciasından sonra çok sayıda kişi yaralarını sarmaya çalışırken bir baba hastane morglarında aradığı ikiz kızlarını televizyonda gördü. Ancak tekneyle kurtarıldığını gördüğü kızlarına hala ulaşamadı.
Yunanistan'da en az 80 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, onlarca kişiden de haber alınamıyor. 9 yaşlarındaki ikiz kızları kaybolan Yiannis Philipopoulos, DNA örneği vererek çocuklarını morgda ararken tesadüfen televizyonda gördü.
KIZLARINI MORGDA ARARKEN TELEVİZYONDA GÖRDÜ
Sophia ve Vasiliki, yangın sırasında babaanneleri ile dedelerinin yazlık evindeydi. Atina'da olan Philipopoulos, ailesinden haber alamayınca hastane hastane gezmeye başladı; bir morga gidip DNA örneği bile verdi. Bu sırada, denizden kurtarılanların televizyonda yayınlanan bir görüntüsünde, kızlarını gördü. İkizler teknede korku içinde, bir battaniyeye sarılmış halde görülüyordu.
TEKNEDEN İNDİKTEN SONRA TEKRAR KAYBOLDULAR
Philipopoulos ve eşi şimdi, kızlarını bulmaya çalışıyor. Zira Sophia ve Vasiliki'den hâlâ haber alınabilmiş değil. Çocukların isimleri, kurtarılanlar listesinde yer almıyor. Tekneden indikten sonra nereye gittikleri de bilinmiyor. Yetkililer, ilk anlardaki panikte isimlerin yazılamamış olabileceğini söylerken, çift de yeniden hastane hastane gezmeye başladı.
Görüntüdeki balıkçı teknesinin kaptanı Dimitris Peripanos ise kurtarıldıkları sırada çocukların yanında babalarının olduğunu zannettiğini söyledi. Yunan medyasının çocukların bir kasaba meydanında görüldüğü yönündeki iddiası da doğrulanamadı.
KAYIPLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARANIYOR
Philipopoulos'un anne babasından da haber alınamazken, çok sayıda kişi kayıpların bulunabilmesi için sosyal medyaya başvurdu. Kayıpların fotoğrafları ve isimlerinin yayımlandığı bir dizi site kuruldu; Google da benzer bir sayfa açtı.
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aşşağılık mahlukat bu iki yavru sana ne yaptıki beter ol yunan yazarsın seninde başına gelebilir pislikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah yardımcıları olsun.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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hiç bir canlının zarar görmesi beni sevindirmez..ayrıca oradaki orman havasını bizde soluyoruz..yazık.... üzüldümCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nekadar vıcdan yoksunu ınsanlar var beter olsun falan yazıo onlar la bı dusmanlımız olabılır ama ordada canlar gıtmıs ınsan olun bıraz ınsanCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Kıbrıs barış harekatında yunanlilarin Cengiz Topele neler yaptigini bikiyoruz.Bu az bileee beter yunan soyuCevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır