Morg önünde bir annenin en zor anları
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Morg önünde bir annenin en zor anları

Morg önünde bir annenin en zor anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 21 yaşındaki genç kızın arkadaşları ile beraber kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu.

Antalya'da 21 yaşındaki genç kızın arkadaşları ile beraber kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu. Kızının cenazesini almaya gelerek sinir krizi geçiren anneyi ise yakınları zgüçlükle sakinleştirdi.

Olay, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Havva Nur Çalışkan'ı (21) kaldıkları odada hareketsiz şekilde gören arkadaşları durumu 112 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Durumu haber alan yakınları ise morg önüne koştu. Morg önüne gelen yakınlarının ve arkadaşlarının zaman zaman fenalaştığı görüldü. Ceza alınırken sinir krizi geçiren gözü yaşlı anneyi ise yakınları zorla sakinleştirdi. Uzun süre yere oturarak gözyaşı döken kadının "Gitti çocuğum gitti. Dokunmayın. Allah'ım şaka mı bu? Bırakın beni. Yeter bırakın. Ben iki çocuğum için yaşadım" sözleri adeta yürekleri dağladı. Genç kızın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Genç kızın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Öte yandan genç kızın 2019 yılında kayıt yaptırdığı özel üniversitenin Hukuk Fakültesi Bölümünden geçen yıl kendi isteği ile ayrıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları
Morg önünde bir annenin en zor anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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