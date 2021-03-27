More Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

More Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
More Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

MoreEsports1 Kadın Valorant takımını duyurdu!

Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti
Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti

More Esports, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile kadın Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu. Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. More Esports'ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu.

More Esports Kadın Valorant Kadrosu

Berra " Berrie " Özbek

Nilay "Liyan" Buluş

Merve 'afrodit' Güleryüz

Ayşe "schnellÆ" Ergül

Ceyda 'Jduh' Kondu

Şeklinde oluşturulan kadro Valorant takımı olarak More Esports forması altında mücadele edecek.

More Esports Kadın Valorant takımını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: More Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 18:27:31. #1.15#
title