More Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu!
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MoreEsports1 Kadın Valorant takımını duyurdu!
More Esports, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile kadın Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu. Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. More Esports'ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu.
More Esports Kadın Valorant Kadrosu
Berra " Berrie " Özbek
Nilay "Liyan" Buluş
Merve 'afrodit' Güleryüz
Ayşe "schnellÆ" Ergül
Ceyda 'Jduh' Kondu
Şeklinde oluşturulan kadro Valorant takımı olarak More Esports forması altında mücadele edecek.
More Esports Kadın Valorant takımını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;
Kaynak: Playerbros