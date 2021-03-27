More Esports Kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

MoreEsports1 Kadın Valorant takımını duyurdu!

More Esports, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile kadın Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu. Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. More Esports'ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu.

More Esports Kadın Valorant Kadrosu

Berra " Berrie " Özbek

Nilay "Liyan" Buluş

Merve 'afrodit' Güleryüz

Ayşe "schnellÆ" Ergül

Ceyda 'Jduh' Kondu

Şeklinde oluşturulan kadro Valorant takımı olarak More Esports forması altında mücadele edecek.

More Esports Kadın Valorant takımını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros