More Esports dolandırıcılık ile suçlanıyor!
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More Esports dolandırıcılık ile suçlanıyor!

More Esports dolandırıcılık ile suçlanıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Faruk Can "Maxic" Öztürk, More Esports'a dolandırıcılık suçlamasında bulundu!

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan espor organizasyonu More Esports dolandırıcılık ile suçlanıyor.

More Esports, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabı üzerinden bir gönderi paylaştı. Takım paylaştığı gönderide "Organizasyon olarak yakın tarihte gerçekleştireceğimiz büyük yapılandırmayı önceden sizlere duyurmak istiyoruz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın." açıklamasını yaptı.

Bu paylaşımın hemen ardından organizasyonun eski genel menajeri olarak görev yapan Faruk Can "Maxic" Öztürk, paylaşımın ekran görüntüsünü alarak "Ben dolandırıcı gördüm ama dolandırıcınında hiç bu kadar gurursuz şerefsiz yüzsüzünü görmedim yarın ki açıklamasını bekliyorum merakla sizden rica ediyorum rtleyin kimsenin bundan sonra hakkına girmesin kimseyi zor durumda bırakmasın." iddialarını dile getirdi.

Karşı taraftan böyle bir suçlama gelmesiyle Maxic'in paylaşımına birçok RT ile katkı sağlandı. More Esports ise henüz bu suçlamaya karşı bir açıklamada bulunmadı.

Playerbros olarak iddiaların odağındaki takım ile iletişime geçtik. Her iki taraf da cevap hakkına sahiptir, diledikleri takdirde bizler ile iletişime geçebilirler.

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Kaynak: Playerbros

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