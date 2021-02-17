Mordekaiser seçimleri ve şampiyon istatistikleri | LoL sezon 11

Demir Hortlak Mordekaiser bu yazımızda ele aldığımız konu oluyor. Mordekaiser'ın League of Legends'ın sezon 11'deki seçimleri ve şampiyonlara karşı istatistiklerini göreceğiz.

Geçirdiği değişimle bambaşka bir şampiyon olan ve üst koridoru tamamen domine eden bir karaktere dönüşen karakterdir, Mordekaiser. ya da kısaca Morde. Şahsi fikrimce güzel bir değişim geçirdi. Şampiyonun oynanışı ve verdiği heyecan tamamıyla bambaşka bir boyut oldu. Taşıdığı zırh gibi bir tanklığı aynı zamanda sahip olduğu gürz büyüklüğü kadar hasara sahip. Ultisi ile size yakaladığı zaman, çemberin köşesine kaçarak Morde'nin sizi yok etmeden önce ultisinin bitmesini bekliyorsunuz. Rakibini korkutan ve mahveden bir karakterdir.

LOL SEZON 11 | MORDEKAISER SEÇİMLERİ VE ŞAMPİYON İSTATİSTİKLERİ

Mordekaiser'in pasif yeteneği, rakibe toplamda 3 düz vuruş veya yetenek isabet ettirirse etrafında dönen bir hare oluşturur. Bu hare hem hasar verir hem de hareket hızı kazandırır.

Q yeteneği ile Mordekaiser, gürzünü yere vurarak hasar verir. Eğer gürz tek bir birime isabet ettiğinde verilen hasar daha fazla olur.

Mordekaiser W yeteneği ile verdiği ve aldığı hasarı biriktirir. Daha sonrasında sahip olduğu kalkanı kendini iyileştirmek için kullanabilir.

E yeteneği ile Mordekaiser yerde kocaman bir el oluşturarak, rakip birimleri kendisine doğru çeker. Bu yeteneği pasif olarak, ona büyü nüfuzu da kazandırır.

R yeteneği yani ultisi ile Mordekaiser bir rakibi ölüler aleminde mahkum eder. Rakibin niteliklerinin bir kısmını çalar. Bu alemde Mordekaiser ve rakibi dışında kimse yoktur. Eğer bu alemde ölürseniz, Morde sizden çaldığı nitelikleri siz yeniden doğana kadar sahip olur.

Mordekaiser Akali CT Seçimleri ve Şampiyonunun İstatistikleri

Üst Koridor:

Mordekaiser'in yuvası, herkesten uzak, rakibi ile baş başa kaldığı üst koridordur. Rakibiyle onun arasına girilmesinden hiç hoşlanmaz. Q yeteneği ile minyonları rahatlıkla temizler. Ormancı baskına mı geldi ? Hiç sıkıntı değil, hemen ultisini kullanır ve 1v1'de birini keser. Sonrasında geriye kalan rakibi kesersiniz.

Mordekaiser oyuncularının %89'u şampiyonu üst koridorda oynamayı tercih ediyor. Şampiyonun üst koridorda kazanma oranı %51,78'dir. Yasaklanma oranı ise %6,21'dir.

Şampiyonu üst koridorda oynayan oyuncuların, zorluk çektiği ve kolaylıkla yendiği şampiyonlardan bahsedelim. Oranlar 1v1 win rate göze alınarak verilmiştir.

Kaynak: ESporTimes