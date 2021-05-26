Morbidite Nedir? Morbidite Tablosu Nedir? Tıpta Morbidite Ne Anlama Gelir?
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Morbidite Nedir? Morbidite Tablosu Nedir? Tıpta Morbidite Ne Anlama Gelir?

Morbidite Nedir? Morbidite Tablosu Nedir? Tıpta Morbidite Ne Anlama Gelir?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yaygın olarak tıpta kullanılan morbidite kelimesi günlük yaşamda fazla tercih edilen bir kelime olmasa da İngilizce kökenli bir kelimedir.

Yaygın olarak tıpta kullanılan morbidite kelimesi günlük yaşamda fazla tercih edilen bir kelime olmasa da İngilizce kökenli bir kelimedir. Dünya üzerindeki pek çok yerde morbidity olarak kullanılan bu kelimenin yazım tarzı farklı olsa da morbidite şeklinde dilimize kazandırıldığı bilinmektedir. Tıbbi terimlerin tüm dünyada evrensel nitelikte olması kelime anlamının korunarak günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

Morbidite ne demektir?

Morbidite tıpta bir kişinin hastalanması veya hasta olan kişiye verilen addır. Halk dilindeki karşılığı "hasta" olan bu kelime birden fazla hasta olan kişiyi tanımlamada tercih edilir. Diğer bir deyişle morbidite kelimesinin kullanılması için hastalığa sahip kişilerin gruplandırıldığı durumlar tercih edilir. Kullanımı geniş olan bu kelimeyle birlikte morbidite tablosu gibi sık tercih edilen terimsel bir kelime öbeği daha bulunur.

Morbidite tablosu nedir?

Morbidite tablosu hasta olan kişilerin oranını saptamada ve bu oranı açıklamada kullanılan bir tıbbi terimdir. Tabloda yer alan verilen bir hastalığın olması durumunda kaç kişinin öldüğünü ifade etmek için çeşitli verilerin toplanmış halini gözler önüne serer. Örnek verildiğinde; korona virüs salgınında morbidite tablosuna bakılması durumunda tabloda yer alan kişilerin yüzdelik değer oranındaki ifade edilmiş hali bizlere ölüm sayısını ifade etmektedir. Bu sayılara göre çeşitli çıkarsamalarda bulunmak mümkündür.

Tıpta morbidite ne anlama gelir?

Tıp dilinde morbidite kelimesi hasta olan kişiler için kullanılır. Salgın gibi kapsamlı hastalık hallerinde birden fazla kişinin hastalanması durumunda morbidite terimi tercih edilse de tıbbi jargonda bu kelime yaygın olarak cümle içerisinde geçer.

Kaynak: Hürriyet

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Morbidite Nedir? Morbidite Tablosu Nedir? Tıpta Morbidite Ne Anlama Gelir? - Haberler Magazin
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