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Morata Uzatmalarda İtalya Kupası’nı Juventus’a Getiriyor

2015-16 sezonunun sonunda oynanan İtalya Kupası finalinde İtalyan futbolunun iki dev ekibi Juventus ile Milan karşı karsıya geldi. 90 dakikanın sonunda gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Juventus’un İspanyol forveti Alvaro Morata, 108. dakikada oyuna girdikten sadece iki dakika sonra eşitliği bozdu ve Juventus’u bitime on dakika kala öne geçirdi. Milan, kalan on dakikada gol bulamayınca Juventus 11. kez Italya Kupası’nı kaldırdı.

03.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:21

2015-16 sezonunun sonunda oynanan Kupası finalinde İtalyan futbolunun iki dev ekibi ile karşı karsıya geldi. 90 dakikanın sonunda gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata, 108. dakikada oyuna girdikten sadece iki dakika sonra eşitliği bozdu ve Juventus'u bitime on dakika kala öne geçirdi. Milan, kalan on dakikada gol bulamayınca Juventus 11. kez Italya Kupası'nı kaldırdı.

Kaynak: Dugout

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