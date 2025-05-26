Morata şampiyonluk kutlamasına neden katılmadı, Morata gitti mi, ayrıldı mı (Yenikapı)? Morata nerede, neden yok?

2024-2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'dadüzenlenecek etkinlikte görkemli bir şekilde kutlanıyor. Peki, Morata şampiyonluk kutlamasına neden katılmadı, Morata gitti mi, ayrıldı mı?

,KUTLAMALARINA ÜNLÜ AKINI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim birçok sanatçı ile söz kesti. Sahne alacak sanatçılar arasında Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler başta olmak üzere birçok DJ'in de yer alacağı belirtildi.

Öte yandan kutlamaların diğer ayağında da Sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden başlayacak dev konvoyla birlikte üstü açık otobüse binip kutlama alanına geçeceği belirtildi. Yönetimin dronelarla beş yıldız konulu etkileyici görsel gösteriler gerçekleştirmeyi, ayrıca 5 yıldızlı birçok dev stant kurmayı hedeflediği aktarıldı.

MORATA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA NEDEN KATILMADI

Morata, takımla birlikte şampiyonluk otobüsünde yer almıştı.

Alvaro Morata, çocuğunun rahatsızlığından dolayı Yenikapı'da sahneye çıkmadığı ifade edildi.