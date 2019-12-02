Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti

02.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:54

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica ettiği Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a, Bolivya halkı ile dayanışması ve kendisine desteğinden ötürü teşekkür etti.

Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı mesajda, Obrador'un dün kendisi hakkında yaptığı destek konuşması nedeniyle minnettarlığını belirterek, "Devlet Başkanı Obrador'a ve Meksika halkına, Bolivya halkına gösterdikleri dayanışma ve bölgesel demokrasiye desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Meksika'nın diplomatik geleneği bizim için örnektir, insanlık ve kardeşlik timsalidir." ifadelerini kullandı.

Obrador, başkanlık görevine gelişinin birinci yıldönümü vesilesiyle başkent Meksiko'da düzenlediği mitingde, "Morales yalnızca bizim kardeşimiz değil, aynı zamanda Meksika halkının ve özellikle yerli halkların da hak temsilcisidir. Bu, onu bizim gönlümüzde iki kat meşru kılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Morales'in askeri darbe kurbanı olduğunu ifade eden Obrador, "Demokrasiye evet, militarizme hayır diyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Önce muhalefet destekçilerinin, Morales'in istifasının ardından da yanlılarının düzenlediği gösterilerde çoğunluğu Morales yanlısı 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA