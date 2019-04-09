Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Latin Amerika'da siyasi görüşü ne olursa olsun askeri müdahaleye karşı olduklarını belirterek, "ABD'nin eli ile Venezuela'ya başkan tayin edilmesinden hiç mutlu değiliz. Bunu onaylamıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başbaşa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Morales, iki ülke arasında daha fazla dostluk kurmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Bunu başarabileceğimize inanıyorum çünkü aynı düşünceleri paylaşıyoruz ve bütünleşmede de bunu yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Venezuela'daki gelişmeler

Türkiye'nin Venezuela ile ilgili tutumuna katıldıklarını kaydeden Morales, "Venezuela'nın devletini, hükümetini, halkını çok iyi tanıyorum. Venezuela halkı da devrimci bir halktır. İktisadi sorunlarına rağmen bağımsızlığını ve devlet egemenliğini savunan bir ülkedir. Venezuela halkı onurunu ve kimliğini savunan bir ülkedir. Bu yüzden onları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Morales, Latin Amerika kıtasındaki halklara seslenerek, siyasi görüşü ne olursa olsun hükümetlerin askeri müdahaleyi kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.

Herhangi bir ülkeye bir başkan tayin etmenin sömürge dönemlerinde vali tayin etmek gibi olduğuna dikkati çeken Morales, "ABD'nin eli ile Venezuela'ya başkan tayin edilmesinden hiç mutlu değiliz. Bunu onaylamıyoruz." şeklinde konuştu.

İkili ilişkiler

Morales, Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Bolivya'nın kuruluşundan bugüne doğal kaynaklarına katma değer vermeye başladıklarını vurgulayan Morales, petro-kimyadan başlayarak konsorsiyumlar kurduklarını ve tarımda sanayileşmeye giderek farklı pazarlara açıldıklarını anlattı.

Morales, 2030'a kadar 41 lityum tesisi, lityum alt ürünleri için de eczacılık ve ilaç sektörü başta olmak üzere farklı tesisler kuracaklarını, Türkiye'yi de bu anlamda yatırım yapmaları için beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonunda bir iş adamı heyetiyle Bolivya'yı ziyaret edeceğini hatırlatan Morales, Bolivya'daki iş insanlarıyla potansiyel ortaklıkları değerlendireceklerinin altını çizdi.

Savunma alanında iş birliği

Morales, Türkiye ile savunma sanayi konusunda da iş birliği yapmak istediklerine işaret ederek, "Özellikle kaçakçılıkla mücadele için savunma alanında iş birliğine ihtiyacımız var. Orduyla birlikte çalışarak teknoloji alımını ya da teknoloji aktarımını özellikle savunma alanında istiyoruz ve buna ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Morales, ayrıca, Türkiye tarafından Bolivya'ya tedarik edilen hafif kinoa tanelerini ayırma makinesinin ve bu ülkede kurulan böbrek nakil ameliyathanesi ve kadın hastanesine temin edilen anestezi cihazının Bolivya yerlilerine ve halkına katkısının yüksek olduğuna dikkati çekti.

"Sizi tanıdıktan sonra Türkiye'nin bir hayranı olduğumu söylemek istiyorum." diyen Morales, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği tüm ilkeleri desteklediğinin altını çizdi.

Morales, Bolivya'da Türk dizilerinin ve Türk Hava Yolları'nın (THY) çok meşhur olduğunu belirterek, 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye'den Bolivya'ya direkt uçuşların planlanmasının kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA