Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
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Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'ta başlayan orman yangınları devam ediyor.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'ta başlayan orman yangınları devam ediyor.

Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarlar nedeni ile birçok noktada alevlerin yeniden canlandığı aktarıldı. Yarımadada bulunan Gortynia bölgesindeki yangınlara müdahale eden Yunan itfaiyecilere Slovenya, Fransa ve Romanya'dan gelen ekiplerinde destek verdiği belirtildi. Yangın hala kontrol altına alınmazken, bölgedeki yerleşim yerlerinde birçok evin küle döndüğü açıklandı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Son dakika haberi... Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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