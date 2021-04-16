Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor
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Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY - Haberler | Güncel

Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor Meyve ve sebzelerden üretilen antosiyaninler sayesinde mor rengini alan mor unun kullanımı yaygınlaşıyor.

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Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor

İSTANBUL - Meyve ve sebzelerden üretilen antosiyaninler sayesinde mor rengini alan mor unun kullanımı yaygınlaşıyor. Mor undan üretilen mor baklavalar, antosiyaninler sayesinde daha az şeker miktarına sahip özellikleriyle dikkat çekiyor. Gittikçe yaygınlaşan ve birçok gıdada kullanılan mor una, Avrupa ve Ortadoğu'daki ülkelerden talebin olduğu belirtiliyor.

Meyve ve sebzelerden üretilen antosiyaninler sayesinde mor rengini alan mor un, baklavalarda da kullanılıyor. Mor baklava, diğer baklavalara göre içeriğindeki saflaştırılmış antosiyaninler sayesinde daha az şeker miktarına sahip. Ayrıca içeriğindeki antosiyaninler sayesinde baklavadaki şeker kana daha yavaş karışıyor. Mor una, daha çok Avrupa ve Ortadoğu'daki ülkelerden talebin olduğu belirtiliyor.

Mor baklavanın mor un ile elde edildiğini ve içerisinde yaban mersini, böğürtlen, vişne, nar gibi birçok meyve ve sebzenin bulunduğunu söyleyen Rembir Gıda firma sözcüsü Murathan Ünsal, "Bunların içerisindeki antosiyanin dediğimiz madde, doğadaki en büyük antioksidanlardan birisidir. Bunu kullanan kişiler aynı zamanda kırmızı ve mor meyve sebze özlerini tüketmiş oluyor. Mor un, beyaz un ile yapılan baklavaya göre yüzde 20 daha düşük bir glisemik indeks oranına sahiptir. Bundan kaynaklı olarak şeker hastaları da kontrollü bir şekilde tüketebiliyor. Antosiyaninin faydaları bilim dünyası tarafından da kabul görmüştür. Çeşitli raporlarda, antosiyaninin özellikle kronik rahatsızlıklarda önemli rol oynadığı belirtiliyor" dedi.

"Mor unda sadece meyve ve sebzelerin faydaları yer alıyor"

Unun mor olmasının lezzeti değiştirmediğini ifade eden Ünsal, "Saflaştırma teknolojisi sayesinde içindeki meyve ve sebzeler baklavaya karışmıyor. Mor unda sadece meyve ve sebzelerin faydaları yer alıyor. Kana karışma süresi uzun olduğu için vücudumuzdaki şeker dengesini sağlıyor. Evde de kolaylıkla kullanılabiliyor. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden mor una talep var. Daha çok Avrupa üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Mor un ile üretilen ürünler birer fonksiyonel gıdalardır. Bu gıdalar her geçen gün hayatımızda daha çok yer alıyor. Yüzde 100 olarak Türkiye'ye ait bir ürün, içindeki meyve ve sebzelerin tamamı Türkiye topraklarında üretiliyor. Bu un Türkiye'deki 81 ilde aktif satış pozisyonuna hazır" ifadelerini kullandı.

Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor
Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor
Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor
Mor una Avrupa ve Ortadoğu'dan talep artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY

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