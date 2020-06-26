"Mor tarlalar"da hasat vakti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Mor tarlalar"da hasat vakti

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün lavanta tarlalarında hasat başladı.

26.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:18

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün lavanta tarlalarında hasat başladı.

Enstitü görevlilerince mis kokulu tarlalardan hasat edilen lavantalar distilasyon ünitesine getiriliyor.

Lavanta yağı ve suyunun çıkarılması işleminin yapıldığı distilasyon aşaması için başlatılan hasat, 10 gün sürecek.

Çeşitli cinslerdeki lavantaların olduğu tarladaki bitkiler, belirli bir programa göre hasat edilecek.

Enstitünün araştırma ve geliştirme için ektiği lavantaların bir kısmı da gelişim noktasında incelenecek.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavantadan elde edilen uçucu yağda kalitenin yakalanması için hasadın 10 günlük periyotta gerçekleştirileceğini söyledi.

Hasadın ardından distilasyon ünitesinde yağ çıkarma işlemi yapıldığını anlatan Tülek, şöyle konuştu:

"Ortalama dekar başına 4-10 kilogram uçucu yağ alınıyor. Lavantanın tıbbi, kozmetik sektörü gibi birçok kullanım alanı var. Bu anlamda en önemli üretici ülke Bulgaristan. Bulgaristan'daki yağ fiyatlarını takip ediyoruz. Fiyatlar çok değişken olmasına rağmen ortalama litresi 80 avro civarında diyebiliriz."

'Mor tarlalar'da hasat vakti

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: "Mor tarlalar"da hasat vakti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:23:10. #1.14#
title