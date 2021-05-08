Mor salkım sümbüllerin görsel şöleni
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Mor salkım sümbüllerin görsel şöleni

Mor salkım sümbüllerin görsel şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mor salkım sümbüller görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mor salkım sümbüller görsel şölen oluşturdu.

Tavşanlı ilçesi Yıldırım Beyazıd mahallesi Yeşil cami bahçesinde çiçek açan mor sümbüller vatandaşların da ilgisini çekerek hatıra fotoğrafları çekildiler. Hatıra fotoğrafı çekilenler, "Bu çiçekleri ve ağaçları buralara dikenlerden Allah razı olsun. Çok güzel kokusu ve rengi var." diyerek teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Mor salkım sümbüllerin görsel şöleni
Mor salkım sümbüllerin görsel şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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