MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
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MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde arazide kendiliğinden yetişen sığır dili çiçekleri, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı eşliğinde seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

VAN'ın Erciş ilçesinde arazide kendiliğinden yetişen sığır dili çiçekleri, zirvesi karla kaplı Süphan Dağı eşliğinde seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Van Gölü'nün kıyısında bulunan, zirveleri karla kaplı 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na yakınlarında yetişen mor renkli sığır dili çiçekleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Çiçekler arka plandaki Süphan Dağı eşliğinde güzel görüntüler oluşturuyor. İlçede 15 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Evren Bingöl, "Bu güzel görüntülerin dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıp, bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyorum" dedi

MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ
MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MOR RENKLİ SIĞIR DİLİ ÇİÇEKLERİNE FOTOĞRAFÇI İLGİSİ - Haberler
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