Mor renkli lavantalar üretici kadınlar için ek gelir kapısı oldu
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Mor renkli lavantalar üretici kadınlar için ek gelir kapısı oldu

Mor renkli lavantalar üretici kadınlar için ek gelir kapısı oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, son dönemde ekim alanı genişleyen ve festivali düzenlenen lavantalar üretici kadınların geçimini sağlıyor.

Edirne'de, son dönemde ekim alanı genişleyen ve festivali düzenlenen lavantalar üretici kadınların geçimini sağlıyor.

Edirne Belediyesi Mor Ev Kadın Atölyesinde bir araya gelen kadınlar bir yandan el sanatları eğitim alırken diğer yandan festival ve etkinliklerde stant açarak el emeği ürünlerini satıyor.

Mor rengi ve güzel kokusuyla herkesin ilgisini çeken lavantalardan taç, bileklik, süs bebek, şemsiye ve benzeri ürünler yapan üretici kadınlar, 11 Haziran Cuma günü başlayacak 4. Lavanta Tarla Günleri etkinliği için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ürünlerinde kurutulmuş lavanta çiçekleri ve yünden eğirdikleri ipleri kullanan kadınlar, hem kentin tanıtımına hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel günler ve festivaller için el emeği tasarımlar yaptıklarını, lavantalardan da özgün ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Lavanta Tarla Günleri için hazırlık yaptıklarını anlatan Karaman, mor taçlar ve hediyelik eşyalar ürettiklerini anlattı.

Etkinlik boyunca stant açarak hem tanıtım hem satış yapacaklarını belirten Karaman, "Özellikle kurutulmuş lavantaları tercih ediyoruz. İplerini kendimiz örüyoruz, tüm tasarım ve malzemeler el işçiliği. Lavanta festivalinde herkes bol bol fotoğraf çektiriyor onun için de makrome hocamızın tasarladığı bir arka fon yaptık. Farklı ürünler tasarlıyoruz. Mor renkli ve lavanta çiçeklerinden şemsiye tasarladık, örgüler ördük. Lavanta bizim için gelir kapısı oldu. Yapılan ortak üretimle güzel bir çalışma oluyor. Bütün festivallere bu şekilde hazırlanıyoruz." diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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