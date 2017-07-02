Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nin 19'uncu İsim Yıl Dönümü

Adıyaman'da bulunan Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nin 19'uncu isim yıl dönümü kutlandı.



Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'ne gelen Süryaniler, 19'uncu isim yıl dönümünde yapılan büyük ayinde buluştu.



Ayine, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Melki Ürek, İstanbul, Ankara ve İzmir Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da katıldı.



Ürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki elçinin adlarının yad edildiği 19'uncu yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.



Bunun geleneksel olarak Hristiyan aleminde kutlanan bir gün olduğunu aktaran Ürek, "Dünyanın dört bir tarafında Petrus ve Pavlus adında kurulmuş kiliseler bulunuyor. Bunlardan biri de Adıyaman'dadır. Şu anda bu kutlamayı burada da yapıyoruz. Adıyaman ve Türkiye'nin muhtelif illerinden gelenler ve aynı zamanda dünyanın başka ülkelerinden gelenlerde var." dedi.



Hem Hristiyan hem de Müslümanların burada bir arada olduğunu dile getiren Ürek, şöyle konuştu:



"Bu hoşgörü manzarasını tüm Türkiye ve bütün dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesinin bizleri yalnız bırakmamasına da ziyadesiyle sevindik. Bu bölgede hoşgörü manzarası çizmek isterseniz bunun sevgi ve anlayışla olması gerekiyor. Bizim hedefimiz, maksadımız burada hem ibadetimizi yapmak hem de ülkemize ve dünya barışına katkı sağlamak."



Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu ise Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan cemaate mensup kişilerin kente geldiğini anımsatarak, "Burada düzenlenen tören hem bizim kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, huzurun ve hoşgörünün dışarıya yansıması açısından önemli, hem de Adıyaman'ın turizmine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelenler buradaki huzuru ve barışı görüp, buradaki tarihi güzellikleri çeşitli yerlerde yansıtıyorlar." ifadesini kullandı.



Ayin sonrası kilise bahçesinde yemek ve meyve ikramında bulunuldu.