Mor patates ekerek Eskişehir'e tarımda yeni bir ürün kazandırmayı amaçlıyor

Üreticilere sağladığı destekler ve hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye'de bu alanda örnek yerel yönetimlerden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarım arazilerini de ekerek çiftçilere destek oluyor.