Mor patates ekerek Eskişehir'e tarımda yeni bir ürün kazandırmayı amaçlıyor
Üreticilere sağladığı destekler ve hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye'de bu alanda örnek yerel yönetimlerden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarım arazilerini de ekerek çiftçilere destek oluyor.
Alpu ve Seyitgazi ilçelerinde hayata geçirilen hayvancılık projelerini desteklemek için belediyeye ait tarlalarda tahıl ekimi yapan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir üreticisine yeni bir ürün kazandırmak için Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde 10 dönümlük alana mor patates ekti.
Mor patatesin zengin besin değerlerine sahip olduğunu ve güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üretilen mor patateslerin hasattan sonra çiftçilere tohumluk olarak verileceğini ifade ettiler.
Kaynak: Bültenler