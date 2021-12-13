Mor Menekşeler'in ikizleri

VAN'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol takımı, kentte yapılan Okullar arası kız futbol turnuvasında 7 yıl üst üste şampiyon oldu. 8'inci sınıfta aynı sınıfta öğrenim gören ikizler Fatma ve Nazdar Durak (14) da takımın başarası için ter döküyor.

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, 2013 yılında Mor Menekşeler kız futbol takımını kurdu. Özmen, ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri futbola kazandırdı. Renkleri mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için Mor Menekşeler adını alan takım, kentte düzenlenen okullar arası turnuvada üst üste 7 yıl şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olma başarısı gösterdi.

Tek amaçlarının futbola kazandırdıkları kızların vatana ve milletine hayırlı birer evlat olmasını sağlamak olduğunu anlatan Özmen, "Takımımızda ikiz kardeşler de oynuyor. Biri gelmek istedi, diğeri gelmek istemedi. Sonra ailelerini ikna ettikten sonra ikizlerden Fatma'yı futbola kazandırdık. Aynı sınıftalar ve şu anda da aynı takımdalar. Bugüne kadar bize destek olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu takımda oynayan tüm kızlarımıza burs imkanı sağladı. Bir de Van'daki iş insanları ile İstanbul'da da bize destek verenler oldu. Bu desteklerle Atatürk'ün bir emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkıyoruz" diye konuştu.