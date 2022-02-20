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Mor Menekşe Yıldız

Snob Magazin - Magazin
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Mor Menekşe Yıldız

Şarkıcı Yıldız Tilbe, dün gece Bayhan Müzik organizasyonuyla ilk kez İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesindeydi.

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Tüm biletleri geçtiğimiz hafta biten konseri binlerce İstanbullu izledi. "Delikanlım"la klasik bir başlangıç yapan Tilbe, aralıksız 2.5 saat şarkı söyledi. Gecede mor bir kıyafet seçen ünlü sanatçı seyircilere; "Sizin için mor giydim, mor makyaj yaptım, mor menekşe gibiyim, çok güzelim, asıl siz beni gençken görecektiniz, şaşı olurdunuz, dayanılmazdım." diyerek salonu kahkahaya boğdu.

Ünlü sanatçı, kendi hit şarkılarının yanı sıra söylediği TSM eserleri ve türküler ile de ortamı coşturarak eşsiz bir geceye imza attı. Yıldız Tilbe yoğun istek üzerine 08 Mart 2022 günü tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde. Konserin biletleri passo'da satışta.

Mor Menekşe Yıldız

Mor Menekşe Yıldız

Snob Magazin - Magazin

Yıldız Tilbe, İstanbul, Kongre, Şarkı, Magazin, Haberler

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