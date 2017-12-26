



Kışın en sağlıklı ve lezzetli tariflerden birisi olan mor lahana mezesi tarifini artık evinizde de rahat bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Mor lahana mezesi tarifinde kıvamı tutturmak istiyorsanız tek yapmanız gereken birazdan vereceğimi talimatlara harfiyen uymak.







Mor lahana mezesi tarifi malzemeleri:



1 adet mor lahana



1 bardak yoğurt



4 çorba kaşığı mayonez



2 diş sarımsak



3 çorba kaşığı sıvı yağ



Tuz



Mor lahana mezesinin aşama aşama yapımı:











1. aşama: İlk olarak lahanaları ince ince doğrayın.



2. aşama: Yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine lahanaları atarak 15-20 dk boyunca yumuşayıncaya kadar kavurun.



3. aşama: lahanalar kavrulduktan sonra iyice soğumasını bekleyin.



4. aşama: Ayrı bir kabın içerisinde 2 diş sarımsağı rendeleyin. Üzerine vermiş olduğumuz ölçülerdeki mayonezi ve yoğurdu ilave edin.



5. aşama: Sonrasında bir kabın içerisine alarak lahanalarla beraber iyice harmanlayın ve servis tabaklarına alarak, servis edin.



Mor lahana mezesi, zeytinyağı ile yapılan mor lahana salatası kışın yemeklerin yanında oldukça sevilerek tüketilen lezzetli tariflerdendir. Mor lahananın sağlığımız açısından da olağanüstü faydaları bulunmaktadır.







Mor lahananın sağlığımıza olan faydalarından kısaca bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:



1- lif bakımından zengindir. Kilo vermeyi kolaylaştırmasının yanı sıra sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar.



2- akşam yemeklerinde tüketilen mor lahana salatası vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.



3-Damarların genişlemesini sağlar. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.



4- Baş ağrılarına iyi gelir. Mor lahana yapraklarını ense kökünde bekleterek baş ağrısı şikayetini azaltabilirsiniz.



5- Lahana düzenli tüketildiğinde bağırsak kurdu düşürmeye yardımcı olmaktadır.



