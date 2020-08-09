Mor hasat başladı
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Mor hasat başladı

- Mor hasat başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönümüne dikilen, lavanta bahçesinde hasat başladı.

09.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:10

- Mor hasat başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönümüne dikilen, lavanta bahçesinde hasat başladı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Koku Vadisi projesi kapsamında Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen, güzelliğiyle göz kamaştırarak hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çeken lavanta bahçesinde hasat başladı.

Rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerde de yüksek gelir kazandıran lavanta üretimi, 2019 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve çoğunluğunu kadın üreticilerin oluşturduğu Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalanarak başladı. Proje kapsamın Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Büyükşehir Belediyesi'nin destekleme çalışmalarına dahil edilerek talep eden kooperatif ortaklarına üretilen lavanta ve diğer tıbbi-aromatik bitki fideleri ücretsiz olarak verildi.

Yaklaşık 30 litrelik lavanta yağı üretimi bekleniyor

Hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekerek görsel şölen sunan ve hasadı yapılmaya başlanan lavantalar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Distilasyon Tesisine getirilerek uçucu yağları çiçeklerinden damıtılıyor. Üretilen lavantalar sadece uçucu yağ olarak değil, kuru çiçek halinde lavanta kesesi ve demet çiçek olarak da vatandaşlara sunulmaya devam ediyor. Renkli görüntülere sahne olan lavanta hasadından bu sene yaklaşık 30 litrelik lavanta yağı üretimi bekleniyor.

Başkan Gürün, "Lavanta güzellikleri ile çekim merkezi olurken yağı ile de üreticisine kazandırıyor"

Muğla'nın topraklarının ne eksen yetişecek nitelikte ve verimlilikte olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Lavanta güzellikleri ile kıyısal Muğla'yı, hasat edildikten sonra yağı ile de kırsal Muğla'yı memnun etti. Koku Vadi projemizi hayata geçirdiğimiz 27 dönümlük arazimizin 5 dönümüne lavanta diktik. Lavanta güzellikleri ile çekim merkezi olurken yağı ile de üreticisine kazandırıyor. Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezini kurduğumuz Muğla'mızda distilasyon (damıtma) tesisi ile bu lavantaların yağını çıkarıyoruz. Bunun yanında kekik, ada çayı, biberiye, nane, mercanköşk üretiyoruz" dedi.

Mor hasat başladı

Kaynak: İHA

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