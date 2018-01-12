Mor Beyin" Mağduru Bin 823 Kişi Görevine İade Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile 2 bin 217 kişi görevine iade edildi. Söz konusu kişilerden bin 823'ünün FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı mağduru olduğu tespit edildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bazı tedbirler alınmasına ilişkin 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığından 19, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 79, İçişleri Bakanlığından 13, Emniyet Genel Müdürlüğünden 458, Jandarma Genel Komutanlığından 99, Milli Eğitim Bakanlığından 544, Milli Savunma Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 22 olmak üzere toplamda 2 bin 217 kişi görevine iade edildi. Söz konusu kişilerden bin 823'ünün FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı mağduru olduğu tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından 106, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 18, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 olmak üzere toplam 262 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi.

Daha önce öğrencilikle ilişiği kesilen Baha Ecmel Güler ve Ramazan Gündoğdu'ya öğrencilik hakları iade edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 1, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 4 kişi olmak üzere TSK'dan emekli olmuş 5 kişinin rütbeleri alındı. Bir radyo ve bir televizyon kanalı kapatıldı. - ANKARA