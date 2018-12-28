Mor Beyin' Çıkan Savcıya Fetö'den 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim olan eşi ile birlikte tutuklanan savcı, 'Mor Beyin' mağduru olduğu tespit edilince tahliyesine karar verilmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan savcı yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün, hakim olan eşi ise 8 yıl 9 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sayıldı ve hakim eşi Yeşim Sayıldı'nın yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Selçuk Sayıldı tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Kapalı Cezaevinden, eşi Yeşim Sayıldı ise tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Tutuk Evinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldı. Savcı ve hakim karı koca haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme tarafından Selçuk Sayıldı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün, eşi Yeşim Sayıldı ise aynı suçtan 8 yıl 9 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu bulunan karı kocanın tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

Öte yandan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen Selçuk Sayıldı'nın 'Mor Beyin' mağduru olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklu olarak yargılandığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildiği ancak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA