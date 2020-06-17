Moonbound Filmi
Moonbound filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Moonbound filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Anne, Bay Zoomzeman'ın karısını aramasına yardım etmeye çalışırken kötü Moon Man tarafından kaçırılır. Peter küçük kız kardeşi Anne'yi kurtarmak için Ay'daki gizemli bölgeye doğru büyülü bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Peter fantastik macerasında Star Meadow'a iner ve burada uykulu Bay Sandman'la tanışır.
Animasyon filmin yönetmenliğini Ali Samadi Ahadi üstlenirken senaryosunu Arne Nolting ve Ali Samadi Ahadi birlikte kaleme alıyorlar.
Yönetmen: Ali Samadi Ahadi
Senaryo: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Moonbound
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com