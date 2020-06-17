Moonbound Filmi Moonbound filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Moonbound filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Anne, Bay Zoomzeman'ın karısını aramasına yardım etmeye çalışırken kötü Moon Man tarafından kaçırılır. Peter küçük kız kardeşi Anne'yi kurtarmak için Ay'daki gizemli bölgeye doğru büyülü bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Peter fantastik macerasında Star Meadow'a iner ve burada uykulu Bay Sandman'la tanışır. Animasyon filmin yönetmenliğini Ali Samadi Ahadi üstlenirken senaryosunu Arne Nolting ve Ali Samadi Ahadi birlikte kaleme alıyorlar. Yönetmen: Ali Samadi Ahadi Senaryo: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Moonbound Yapımcı Firma: Filmartı Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 81 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 20.11.2020 Moonbound Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com