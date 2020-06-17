Moonbound Filmi
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Moonbound Filmi

Moonbound filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Moonbound filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Moonbound Filmi
17.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:52

Anne, Bay Zoomzeman'ın karısını aramasına yardım etmeye çalışırken kötü Moon Man tarafından kaçırılır. Peter küçük kız kardeşi Anne'yi kurtarmak için Ay'daki gizemli bölgeye doğru büyülü bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Peter fantastik macerasında Star Meadow'a iner ve burada uykulu Bay Sandman'la tanışır.

Animasyon filmin yönetmenliğini Ali Samadi Ahadi üstlenirken senaryosunu Arne Nolting ve Ali Samadi Ahadi birlikte kaleme alıyorlar.

Yönetmen: Ali Samadi Ahadi

Senaryo: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Moonbound

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.11.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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