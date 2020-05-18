Moon Seon-min'in Harika Kontra Atak Golü Sangju Sangmu'nun yıldızı Moon Seon-min rakip takımın kullandığı kornerden sonra kendi ceza sahası içinden topla hareketlenerek tüm sahayı tek başına geçiyor takımının Gangwon karşısında ki 2-0'lık galibiyetinde başrol oynuyor.

Sangju Sangmu'nun yıldızı Moon Seon-min rakip takımın kullandığı kornerden sonra kendi ceza sahası içinden topla hareketlenerek tüm sahayı tek başına geçiyor takımının Gangwon karşısında ki 2-0'lık galibiyetinde başrol oynuyor. Kaynak: Dugout