Moon Seon-min'in Harika Kontra Atak Golü
Sangju Sangmu'nun yıldızı Moon Seon-min rakip takımın kullandığı kornerden sonra kendi ceza sahası içinden topla hareketlenerek tüm sahayı tek başına geçiyor takımının Gangwon karşısında ki 2-0'lık galibiyetinde başrol oynuyor.
18.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:10
Sangju Sangmu'nun yıldızı Moon Seon-min rakip takımın kullandığı kornerden sonra kendi ceza sahası içinden topla hareketlenerek tüm sahayı tek başına geçiyor takımının Gangwon karşısında ki 2-0'lık galibiyetinde başrol oynuyor.
Kaynak: Dugout