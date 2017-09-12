Moody's: Üç Büyük Özel Türk Bankası Direnç Gösterdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası'nın ekonomik yavaşlama, para birimindeki değer kaybı ve finansman maliyetlerine ilişkin artış karşısında direnç gösterdiğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İş Bankası, Akbank ve Garanti Bankası'nın ekonomik yavaşlama, para birimindeki değer kaybı ve finansman maliyetlerine ilişkin artış karşısında direnç gösterdiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com