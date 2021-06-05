Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı
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Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.

Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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