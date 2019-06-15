Moody's Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu 'Ba3'ten 'B1'e düşürdü, görünümü 'negatifte' tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu "Ba3"ten "B1'e düşürdü, görünümü de "negatifte" tuttu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bunun ardından yaptığı açıklamada, Moody's'in Türkiye kararına tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle