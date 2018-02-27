Moody's, Türkiye'nin Notunu Yukarı Yönlü Revize Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD ve aralarında Türkiye'nin de olduğu G20 ekonomileri için 2018 yılı GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ABD ekonomisi için 2018 ve 2019 yılı büyüme tahminlerini yüzde 2,3 ve 2,1'den yüzde 2,7 ve 2,3'e çıkaran Moody's, G20 ekonomilerinin 2018'de kolektif olarak yüzde 3,4 ve 2019'da yüzde 3,2 büyüyeceklerini tahmin etti. G20 ekonomileri için 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini daha önce yüzde 3,2 ve 3,1 olarak duyurmuştu.

2018 REEL BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Moody's, Almanya, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Japonya, Güney Afrika, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan için 2018 reel GSYH büyüme tahminlerini yükseltti.

ABD ekonomisi için büyüme tahminini yükseltmesine neden olarak 2018'de beklenenden daha hızlı bir ivme yakalanacağını hesaba kattığını ifade eden Moody's, Şubat ayında Kongre'den geçen bütçe anlaşmasındaki ek mali teşviklerin de ABD için GSYH tahmini revizyonunda etkili olduğunu vurguladı.