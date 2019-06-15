Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.
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