Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.

Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.

Kaynak: Dunya.com

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