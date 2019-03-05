Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor
Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.
5 Mart 2019 Salı 08:15
Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.