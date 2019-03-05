Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor

Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.

Moody's: Türkiye'nin ekonomik gücü kredi notunu destekliyor

Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı yansıttığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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