Moody's, Türk şirketleri için negatif görünümün devamını bekliyor
Moody's; dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olması gerekçesiyle Türk şirketleri için görünümün gelecek 12-18 ay için negatif kalacağını bildirdi.
Moody's; dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olması gerekçesiyle Türk şirketleri için görünümün gelecek 12-18 ay için negatif kalacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com