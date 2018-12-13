Moody's, Türk şirketleri için negatif görünümün devamını bekliyor

Moody's; dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olması gerekçesiyle Türk şirketleri için görünümün gelecek 12-18 ay için negatif kalacağını bildirdi.

Moody's, Türk şirketleri için negatif görünümün devamını bekliyor

Moody's; dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olması gerekçesiyle Türk şirketleri için görünümün gelecek 12-18 ay için negatif kalacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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