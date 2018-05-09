Moody's'ten Nijerya Açıklaması

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Nijerya'nın artan petrol üretiminin ve yüksek petrol fiyatlarının ülke ekonomisinin toparlanmasını desteklediğini bildirdi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Nijerya'nın petrole bağımlı ekonomisinin farklı sektörlerdeki kredi profillerini desteklediği kaydedilirken, ancak bunun etkisinin ılımlı olacağı ve mali baskıların devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'nın artan petrol üretiminin ve yüksek petrol fiyatlarının ülkenin ekonomik toparlanmasını desteklediği kaydedilirken, ülke ekonomisinin bu sene yüzde 2,8 oranında büyüme göstereceğinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Ekonomik büyümenin yanında kamu finansmanı alanında da gelişme görülmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, uzun dönemde hükümetin ekonomiyi çeşitlendirme çabalarının petrol fiyatlarındaki volatiliteye karşı kamu finansmanı ve ekonominin dayanıklılığını arttırmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın petrol üretimindeki artışının, yapısal gelişimlerinin ve güvenlik tehditlerinin azalmasının gelecek yıl ekonomik büyümeyi desteklemesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, ülkenin büyüme potansiyelini güçlendirici reformlar olmadan, Nijerya'nın gelecek yıllarda yaklaşık yüzde 3 oranında büyüme göstermesinin tahmin edildiği belirtildi.