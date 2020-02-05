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Moody's'ten koronavirüs yorumu: Petrol fiyatlarını düşürebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgının uzun süre devamın petrol talebinin ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

05.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:59
Moody's'ten koronavirüs yorumu: Petrol fiyatlarını düşürebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgının uzun süre devamın petrol talebinin ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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