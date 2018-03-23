Moody's'ten 'Gümrük Vergisi' Uyarısı

Moody's tarafından yapılan açıklamada, "Gümrük vergileri nedeniyle şu anki ticaret ilişkileri yapısı çözülmeye başlarsa, ABD ve küresel ekonomi önemli derecede olumsuz etkilenecek. Dünya genelinde diğer büyük ekonomilerin benzer önlemler alması halinde küresel ticaret sistemi yıpranacak." denildi.